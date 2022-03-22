العراق صدر 15.43٪ من نفطه إلى اوروبا

2022/03/22 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ خاص

صدر العراق خلال شهر شباط الماضي، 15.43٪ من نفطه إلى 6 دول اوربية.

ووفقا لوحدة التحليل والرصد للاقتصاد نيوز، فأن العراق صدر 21،61 مليون برميل إلى 6 دول اوربية من جنوب البلاد باستثناء إقليم كردستان.

وبلغت اكثر الدول استيرادا للنفط العراقي من جنوب البلاد، هي تركيا 9.1 مليون برميل، وإيطاليا 5.1 مليون برميل واليونان 4.25 مليون برميل، وهولندا 2.05 مليون برميل وفرنسا 1.01 مليون برميل.

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