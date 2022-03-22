السيسي وبينيت ومحمد بن زايد.. لقاء ثلاثي يناقش الطاقة و

2022/03/22 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع لقاء ثلاثي بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

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