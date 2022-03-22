2022/03/22 | 15:47 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة المالية سلمت الشركة مبلغ 600 مليار دينار لسد مستحقات الفلاحين.
خ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: اغلاق ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: اغلاق ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: اغلاق ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).