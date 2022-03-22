التجارة: اغلاق ملف مستحقات الفلاحين بشكل كامل

2022/03/22 | 15:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية سلمت الشركة مبلغ 600 مليار دينار لسد مستحقات الفلاحين.

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