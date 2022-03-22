2022/03/22 | 15:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..وصف عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الثلاثاء، عملية الترغيب والترهيب التي تجري على النواب المستقلين من قبل بعض الكتل السياسية والشركات بـ”لغة العاجزين”.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مخيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “عملية ترغيب النواب المستقلين بالأموال من قبل بعض الأحزاب السياسية والشركات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نفاد ذخيرتهم.. نائب: عرض الأموال على المستقلين لغة العاجزين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نفاد ذخيرتهم.. نائب: عرض الأموال على المستقلين لغة العاجزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).