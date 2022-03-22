فقدت 78 واحدة احتجزت خارج البلاد.. روسيا تعلن إضافة 800 طائرة إلى أسطولها

2022/03/22 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، اليوم الثلاثاء، إن شركات الطيران الروسية حصلت بالفعل على ما يقرب من 800 طائرة (أجنبية) وتم تسجيلها داخل روسيا.وقال وزير النقل خلال اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، أن شركات الطيران المحلية فقدت حتى الآن 78 طائرة تم احتجازها في الخارج.[…]

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