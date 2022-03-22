2022/03/22 | 16:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cVJGFemkFnE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كَلبي على كَلب ولدي وكَلب ولدي من صخر عراقيات يروين قصصهن المؤلمة بعد طردهن من قبل أبنائهن | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كَلبي على كَلب ولدي وكَلب ولدي من صخر عراقيات يروين قصصهن المؤلمة بعد طردهن من قبل أبنائهن | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).