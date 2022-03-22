قادة مصر والإمارات وإسرائيل يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ

2022/03/22 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قادة مصر والإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، قمة ثلاثية في منتجع شرم الشيخ، حيث دارت مباحثات حول أسعار الطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي.

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