انخفاض كبير في معدل الإصابات والوفيات بكورونا

2022/03/22 | 16:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته إيرث نيوز، أنها “سجلت 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 984 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالة واحدة فقط في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص […]

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