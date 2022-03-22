نسبة الاصابات بكورونا في العراق 2%.. ووفاة واحدة خلال 24 ساعة لأول مرة منذ أشهر

2022/03/22 | 16:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق:بغداد

يستمر التراجع الكبير بنسبة الاصابات بكورونا في العراق حتى بلغ 2%، بعد ان كان قبل دخول الموجة الرابعة 3%، وارتفاعه الى 25% فور دخول الموجة الرابعة.

واظهر الموقف الوبائي الذي اطلعت عليه “يس عراق” تسجيل 187 اصابة فقط باجراء 7514 فحص، مايعني ان نسبة الاصابة 2% فقط.

وسجل الموقف الوبائي حالة وفاة واحدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي اقل حالة تسجل منذ اشهر.

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