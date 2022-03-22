الاتحاد الوطني: دعوة المستقلين دليل فشل التحالف الثلاثي

2022/03/22 | 16:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ ، الثلاثاء، دعوة النواب المستقلين للمشاركة بجلسة السبت المقبل هي فشل للتحالف الثلاثي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الشيخ لوكالة /المعلومة /، إن “التحالف الثلاثي فشل في تشكيل الأغلبية وجمعها من آجل ضمان الثلثين التي تتيح له عقد جلسة السبت المقبل”.[…]

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