2022/03/22 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مختبرات وزارة الصحة العراقية،

اليوم الثلاثاء، حالة وفاة واحدة

بفيروس كورونا وفقاً للموقف الوبائي

الذي اوردته الوزارة.

كما سجلت الوزارة بحسب الموقف الذي

تنشره وكالة نون الخبرية، أدناه، 187

إصابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ اشهر.. العراق يسجل حالة وفاة واحدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ اشهر.. العراق يسجل حالة وفاة واحدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).