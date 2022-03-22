استمراراً لمسلسل الغبن والظلم والاجحاف.. نادي كربلاء يحذر من محاولات نقل مباراته الاخيرة امام الناصرية

2022/03/22 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر من ادارة نادي كربلاء

المكتب الاعلامي لنادي كربلاء ؛

في الوقت الذي اقترب موعد مباراة حسم

بطاقة التأهل في المجموعة الثانية

لبطولة دوري الدرجة الاولى وبعد ان

اشتعلت المنافسة بين متصدر المجموع

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