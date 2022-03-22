انخفاض في معدل الاصابات والوفيات جراء كورونا

2022/03/22 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجل حالة وفاة واحدة بكورونا في عموم العراق.

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