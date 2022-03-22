مداهمات في ألمانيا على خلفية خطابات كراهية ضد سياسيين

2022/03/22 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت الشرطة الألمانية عدة مداهمات في جميع أنحاء البلاد، بناء على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت خطابات كراهية ضد عدد من السياسيين.وقال مكتب مدعي فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، إن المداهمات تمت بناء على تحليل أكثر من ستمائة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بها محتوى إجرامي.وأوضح أن “التحقيق غطى منشورات […]

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