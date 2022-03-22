كيف استطاعت انقرة ان توسع نفوذها في العراق؟!

2022/03/22 | 16:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /صدام الرويعي || العراق وتركيا دولتان جارتان تربطهما علاقات تاريخية ثقافية , اجتماعية , اقتصادية , وقد سعيا لتطوير علاقتهما منذ الاعتراف التركي بالعراق عام 1927 انطلاقاً من المصالح المشتركة : لاسيما وان هاتين الدولتين تربطهما قضايا مشتركة كيرة , كالمياه , والقضية الكوردية , ووجود الأقلية التركمانية في العراق .ان العلاقات التركية […]

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