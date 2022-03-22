2022/03/22 | 16:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 22 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 187 إصابة جديدة، وحالتي وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 984 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.2%.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يسجل أكثر من 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).