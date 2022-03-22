2022/03/22 | 16:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشحهم تنطبق عليه جميع الضوابط القانونية والدستورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف امتداد ونواب من أجل الشعب من الجلسة القادمة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف امتداد ونواب من أجل الشعب من الجلسة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).