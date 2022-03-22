الصحة العالمية: العديد من الدول الأوروبية تسرعت في رفع تدابير مكافحة كورونا

2022/03/22 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الثلاثاء، أن عددًا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت “فجأة” تدابير مكافحة كوفيد-19 وتجد نفسها تواجه مجدّدًا ارتفاعًا واضحًا في عدد الإصابات بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحوّرة أوميكرون المسمّاة “بي ايه.2” (BA.2)..

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه في مؤتمر صحافي عقده في مولدافيا إنه “متيقظ” للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى “متفائلاً”.

المصدر: AFP

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