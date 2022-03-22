مجلس وكلاء الامن الوطني يوافق على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين العراق والاردن

2022/03/22 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي —————— عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسته السادسة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وأكد الأعرجي، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والاستخبارية، لتحقيق […]

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