العراق يصدر موقفاً جديداً يخص اتفاق

2022/03/22 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدلت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بتصريح جديد يخص الكميات المحددة للتصدير من اوبك.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الوزارة ملتزمة بالكمية المحددة للتصدير من أوبك والتي تصل إلى ثلاثة ملايين ومئتي برميل يوميا"، مبينة أن "معدلات المبالغ المالية التي دخلت خزينة الدولة الشهر الماضي جراء بيع النفط وصل ثمانية ونصف مليار دولار".

وأوضح أن "الحرب الروسية الاوكرانية رغم رفعها لاسعار النفط الا ان فيها تأثيرات أخرى فهي ساهمت بارتفاع الأسعار لدرجة مبالغ فيها بحسب خبراء للنفط".

وبين أن "الموضوع السلبي هو رفع سعر المواد الغذائية في العالم وتأثيره حتى على العراق".

وأضاف ان "ارتفاع سعر النفط ساهم في زيادة بأمور كثيرة منها النقل في الطيران وارباك في الاقتصاد العالمي وكل هذه المؤثرات سلبية".

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