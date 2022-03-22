الحشد يمدد استنفاره بسبعة قواطع 24 ساعة في محافظة عراقية

2022/03/22 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تمديد استنفاره في 7 قواطع في محافظة ديالى لمدة 24 ساعة.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي قررت تمديد استنفار مفارزها القتالية في 7 قواطع ضمن مناطق قضاء خانقين ونواحيه والمناطق المحيطة بها 24 ساعة اخرى من اجل تامين أكبر للعوائل المحتفلة بأعياد نوروز".

واضاف ان "التمديد يأتي من اجل تامين الطرق البرية والمناطق السياحية بشكل أكبر وضمان عدم حصول اي خروقات"، لافتا الى ان "الحشد في حالة استنفار مؤقت مستمر منذ 72 ساعة من اجل تامين الاف العوائل المحتفلة بأعياد الربيع".

واشار الى ان "التمديد جاء مع تدفق اعداد أكبر من العوائل صوب مناطق سياحية واكتظاظ الطرق الخارجية بالمركبات سواء من بعقوبة باتجاه خانقين او من كردستان باتجاه ديالى في الساعات الماضية".

وكان الحشد الشعبي قد أعلن عن استنفار مؤقت لتامين حماية الاف الاسر المحتفلة بأعياد الربيع ضمن قاطع شمال وشمال شرق ديالى.

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