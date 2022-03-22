تير شتيغن يستبعد ميسي من تشكيلته المثالية

2022/03/22 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استبعد حارس مرمى برشلونة ماركو اندرية تير شتغين، اليوم الثلاثاء، اللاعب ليونيل ميسي من تشكيلته المثالية.

و جاءت تشكيلة أندريه تير شتيجن المثالية حسب ما نشره موقع "جول" بنسخته العالمية كالتالي :

حراسة المرمى : جانيز بلاسويش

خط الدفاع : جيرارد بيكيه، روديجير، جوردي ألبا، داني ألفيس

خط الوسط : فرينكي دي يونج، بوسكيتس، إنييستا، تشافي

خط الهجوم : ماركو رويس، ماريو جوتزه

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