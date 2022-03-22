برنت يتراجع بعد قفزة سريعة بالأسعار

2022/03/22 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..انخفضت أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم، وجاء ذلك بعد أن قفزت الأسعار في وقت سابق في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال صادرات النفط.وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.60% إلى 111.45 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود […]

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