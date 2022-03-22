2022/03/22 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير النقل الروسي، اليوم الثلاثاء، فيتالي سافيليف، إن شركات الطيران الروسية حصلت بالفعل على ما يقرب من 800 طائرة (أجنبية) وتم تسجيلها داخل روسيا.وأضاف وزير النقل خلال اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، أن شركات الطيران المحلية فقدت حتى الآن 78 طائرة تم احتجازها في الخارج.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تفقد 78 طائرة تم احتجازها خارج البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تفقد 78 طائرة تم احتجازها خارج البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).