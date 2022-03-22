الفتح: دعوة الصدر الأخيرة هدفها استمالة المستقلين

2022/03/22 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد القيادي في تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان، اليوم الثلاثاء، أنه مازال الوقت امام الجميع من اجل الاتفاق حول معالجة الانغلاق السياسي في العملية السياسية، لافتا الى ان التيار الصدري مازال متمسك بموقفه بإستمالة قسم وابعاد اخر .وقال التعيبان لوكالة ايرث نيوز، أن “الوقت ما زال امام الجميع من اجل الاتفاق حول […]

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