العراق يعلن أنّ منطقتي

2022/03/22 | 17:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير البيئة جاسم الفلاحي، أن منطقتي "الطيب" و"الدلمج" محميات طبيعية بيئية.

طدطوقال الفلاحي في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إنه "تزامنًا مع احتفالات الشعب العراقي بأعياد نوروز والربيع نعلن أن منطقتي الطيب والدلمج محميات طبيعية بيئية"، موضحًا أنّ "هذا الإعلان يعزز جهود العراق في الحفاظ على النظام الايكولوجي والتنوع الأحيائي وفق التزامات العراق في اتفاقية التنوع الأحيائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الحلول المستندة على الطبيعة وتحقيق الاقتصاد الأخضر المستدام".

وأضاف أنّ "الوزارة عملت منذ سنوات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم من مرفق البيئة العالمي في تنفيذ مشروع إعداد شبكة المحميات الطبيعية في العراق بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين في بغداد والحكومات المحلية وبمشاركة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتهيئة كافة المستلزمات والمتطلبات لبناء القدرات ومراجعة التشريعات ذات العلاقة".

وتابع أنّ "ذلك ياتي استجابة لمتطلبات تنفيذ اتفاقية النظم الطبيعية والتزام العراق وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الطبيعية لعام 2022 / 2030".

وأشار إلى أنّ "القطاع البيئي أحد القطاعات المهمة التي يمكن أن تقوم بدور مهم في التعافي من كل الأزمات وبناء مجتمعات مرنة ومقاومة من خلال التركيز للوصول إلى بيئة مستدامة تعتمد على الصحة البيئية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام "، مبينًا أنّ "تعافي القطاع البيئي سيزيل الكثير من العبء الصحي العالمي من خلال تحسين دعم النظم الايكولوجية وتحسين نوعية الماء والهواء والإدارة البيئية السليمة للصرف الصحي واعتبار الأمن البيئي متلازم مع الستراتيجيات والخطط العالمية البيئية التي تزيد من تدابير الاستجابة والتعافي للمجتمعات الأكثر هشاشة".

وأكد أنّ "القطاع البيئي أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمات السياسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وضرورة دعم كافة تدابير الاستجابة للتعافي من آثار الأزمات عبر دعم السياسات والبرامج البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ودعم خدمات النظم البيئية".

اقرأ/ي أيضًا:

البيئة تكشف التلوث الأبرز في العراق: نتصدر دول العالم بـ"العبوات الناسفة"

الحكومة تعيد البيئة كوزارة اتحادية وتفصلها عن الصحة

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن أنّ منطقتي "الطيب" و"الدلمج" محميات طبيعية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن أنّ منطقتي "الطيب" و"الدلمج" محميات طبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).