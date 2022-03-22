انفجار هائل أضاء ليل كييف.. لحظة استهداف روسيا مركز تجاري في أوكرانيا

2022/03/22 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو ما يبدو أنها لحظة استهداف القوات الروسية مركزًا تجاريًا في العاصمة الأوكرانية، كييف، وقالت موسكو إن المكان كان يستخدم كمستودع للأسلحة وقاذفات الصواريخ، وهي مزاعم رفضتها كييف.

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