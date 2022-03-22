اندلاع حريق في مبنى جامعة أهلية ببغداد (فيديو)

2022/03/22 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مبنى كلية التراث بمنطقة المنصور ببغداد.وذكر المصدر لوكالة إيرث نيوز، أن “حريقا اندلع في مبنى جامعة التراث والكائنة في منطقة المنصور ببناية المخازن الخاصة بالمختبرات والقاعات المدرجة والاجهزة الكهربائية”.وأضاف، أن “الأجهزة التي التهمتها النيران تقدر بمبالغ مالية كبيرة جداً”، مبينا أن […]

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