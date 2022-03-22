من شمال سوريا إلى كردستان العراق..

2022/03/22 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت قوات الأمن الكردية (الأسايش) أكثر من 2,5 مليون حبة كبتاغون مخباة داخل مواد بناء في شمال شرق سوريا، وفق ما كشفت الثلاثاء، في عملية ضبط تعدّ الأكبر في مناطق نفوذها.

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