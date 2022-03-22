مجلس الأمن الوطني يوافق على مذكرة تعاون مع الاردن

2022/03/22 | 17:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش المجلس "الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

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