المنتخب الوطني يختتم تدريباته قبل مغادرته إلى الرياض لمواجهة نظيره الإماراتي

2022/03/22 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختتمَ المُنتخب الوطني العراقي تدريباته، ظهر ،اليوم الثلاثاء، في ملعبِ الشعب الدوليّ قبل مغادرته إلى الرياض لخوضِ اللقاءِ المُرتقب أمام نظيره الإماراتي يوم الخميس المقبل ضمن التَصفياتِ المؤهلةِ لمونديال قطر 2022.

وشاركَ في تدريبات اليوم ثلاثون لاعباً، وعبّرَ لاعب المُنتخب الوطني، المحترف في صفوف هامربي السويدي، مهند جعاز، عن سَعادته الغامرة بتواجده للمرةِ الأولى في بـغــــداد، وفي الوقت نفسه لم يخفِ حزنه كون الوقت غير كافٍ للتواجد فترة أطول في هذه الأجواءِ الجَميلة في العاصمةِ بـغــــداد.

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