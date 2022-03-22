اطلاق نار كثيف داخل قاعدة عين الأسد.. مصدر أمني يبين السبب

2022/03/22 | 17:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..بين مصدر رفيع المستوى في حكومة محافظة الانبار المحلية ، الثلاثاء، سبب سماع أصوات اطلاق نار كثيف داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غربي مدينة الرمادي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القوات الأمريكية استأنفت عمليات التدريب لقواتها داخل قاعدة عين […]

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