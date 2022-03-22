5 قواطع بكردستان منحها الأمريكان للموساد.. خفايا جديدة عن الوجود الاسرائيلي في شمالي العراق - عاجل

2022/03/22 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن منح واشنطن 5 قواطع من قاعدة الحرير في أربيل الى الموساد الإسرائيلي.

وقال القيادي في الاطار جبار المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وجود مقرات للموساد الاسرائيلي في مدن كردستان العراق ليس نسج من الخيال بل حقيقة يجب عدم التغاضي عنها خاصة مع وجود تقارير دولية تؤكد يوم بعد اخر وجودة ماقبل 2003".

وأضاف ان "ما ينشره الضباط الإسرائيليين عن لقاءاتهم مع قيادات كردية تشير بوضوح الى حقائق تمتد الى 50 سنة عن تواجدهم في كردستان".

ولفت الى ان "الجيش الأمريكي المتخذ من قاعدة الحرير مقر له في أربيل منح قبل أيام الموساد الإسرائيلي 5 قواطع من القاعدة"، مشيرا الى ان "الغرض منها نقل مقراته السرية خاصة بعد افتضاحها مؤخرا".

وأوضح المعموري ان "مايحدث يشير الى حجم التناغم بين واشنطن وتل ابيب وهو امر يدفعنا لتأكيد معلوماتنا بان السفارة الامريكية في بغداد تضم هي الاخرى اقسام خاصة بالموساد الاسرائيلي".

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