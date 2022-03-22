2022/03/22 | 17:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dLVr5Tr8KjE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راي الأغلبية مع عمار برهان | المصارف.. قروض بفائدة حاكمة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. راي الأغلبية مع عمار برهان | المصارف.. قروض بفائدة حاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).