هل حضرت الجولان في ابوظبي وشرم الشيخ وموسكو

2022/03/22 | 17:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / كمال خلف ..حفل الأسبوع المنصرم بكم كبير من التحليل حول زيارة الرئيس السوري “بشار الأسد” الى دولة الامارات العربية المتحدة ، وكلها كانت تدور حول قضايا لاشك انها تشكل محور اهتمام لدى البلدين ، سواء كان عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر ، وجهود رفع تجميد عضوية سورية في مجلس الجامعة وكسر […]

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