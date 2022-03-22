بالأرقام.. تركيا صدرت محاصيل زراعية الى العراق بقيمة 625 مليون دولار في 2021

2022/03/22 | 17:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ارتفعت قيمة الصادرات التركية الزراعية الى العراق الى أكثر من نصف مليار دولار، خلال العام الماضي، رغم الإجراءات الحكومية في التقليل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه /المعلومة/ إن “الصادرات التركية من الخضراوات والفواكه الى العراق ارتفعت بنسبة 37% مقارنة مع 2020 وبنسبة […]

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