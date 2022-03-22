تكتيك غريب.. شاهد كيف يخوض الجيش الروسي المعارك في أوكرانيا

2022/03/22 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت التكتيكات التي يستخدمها الجيش الروسي في المعارك التي يخوضها داخل أوكرانيا الكثير من التساؤلات، حيث بدت القوات الروسية تخوض عدة معارك مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض، وهو أمر وصفه محللون بالغريب جدًا، وفي هذا الصدد نستضيف محلل CNN العسكري واللواء المتقاعد، جيمس سبايدر مارك للتحدث أكثر عن هذا الموضوع.

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