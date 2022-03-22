بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في في كلية التراث الجامعة

2022/03/22 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في كلية التراث الجامعة في بغداد.وقال المصدر، ان”حريقا نشب في بناية المخازن الخاصة بالمختبرات والقاعات المدرجة والاجهزة الكهربائية بمبنى جامعة التراث والكائنة في منطقة المنصور”.واضاف، ان”فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق لاخماده”.

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اندلاع حريق كبير في في كلية التراث الجامعة أولاً على الايام نيوز.

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