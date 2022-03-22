المطلبي: مزاد ” كرسي الرئيس” يبدأ بـ” 150 مليون دولار ” فمن يشتري ويزيد؟

2022/03/22 | 17:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف السياسي المستقل سعد المطلبي، الثلاثاء، عن وجود شركة كردية ثانية دخلت خط المساومات على منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الشركة تسعى لشراء الأصوات من داخل التحالف الثلاثي لتعزيز صفوف برهم صالح.وقال المطلبي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إنه “بعد دعم شركة كار الكردية لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد، دخلت […]

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