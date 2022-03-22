كيف نزعَ زيلينسكي القِناع عن وجه “إسرائيل” الحِيادي المزعوم؟

2022/03/22 | 17:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان ..ربّما من “حسنات” الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النّادرة كشفه للوجه الحقيقي “الانتِهازيين” “لإسرائيل”، ليس أمام حُلفائها والعالم فقط، وإنّما أمام اليهود أيضًا، وذلك من خِلال خِطابه الذي ألقاه في “الكنيست” عبر تطبيق “الزووم” يوم أمس، وطالبها فيه بتغيير سياستها “الحياديّة” ودعم بلاده في مُواجهة الاجتِياح الروسي.زيلينسكي اليهودي الدّيانة […]

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