نادي كربلاء يرفض نقل مباراته الحاسمة أمام الناصرية إلى ملعب آخر

2022/03/22 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي كربلاء الرياضي، رفضه نقل مباراة فريقه المروي الحاسمة أمام الناصرية إلى ملعب آخر.وذكر النادي في بيان “في الوقت الذي اقترب موعد مباراة حسم بطاقة التأهل في المجموعة الثانية لبطولة دوري الدرجة الاولى وبعد ان اشتعلت المنافسة بين متصدر المجموعة نادي كربلاء ووصيفه نادي الناصرية وبعد ان اعددنا العدة لتنظيم هذه […]

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