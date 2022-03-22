المجوهرات أولا.. هذا ما حدث لصادرات تركيا للإمارات بعد زيارة إردوغان

2022/03/22 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TIM) زيادة ملحوظة في الصادرات التركية إلى الإمارات بنسبة تزيد عن 50 بالمئة، في تطور يأتي بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إلى أبوظبي.

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