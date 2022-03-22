2022/03/22 | 17:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبادي غاب عن "تعلولة" الحكيم في اجتماع "تكثير السواد" والكتائب حضرت بالكمامة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nHI3J-4XnKU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبادي غاب عن "تعلولة" الحكيم في اجتماع "تكثير السواد" والكتائب حضرت بالكمامة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبادي غاب عن "تعلولة" الحكيم في اجتماع "تكثير السواد" والكتائب حضرت بالكمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).