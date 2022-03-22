المالكي: إعادة الانتخابات أمر غير مقبول والإطار التنسيقي لا يسمح به

2022/03/22 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،اليوم الثلاثاء، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، مؤكدا أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار ولن يسمح به.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، إن هذا الخيار لم يطرحه أحد من الطيف السياسي، إلا أن اثارته قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة السبت المقبل تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين منهم ودفعهم للمشاركة في الجلسة، مضيفا أن النواب على دراية وقناعة أن هذه المخاوف موهومة.

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— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) March 22, 2022

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