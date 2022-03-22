اتحاد الكرة يؤجل الاجتماع الخاص بمباراة كربلاء والناصرية

2022/03/22 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأجيل اجتماع المباراة الحاسمة بين كربلاء والناصرية في دوري الدرجة الاولى.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته / المعلومة /، ان “اجتماعاً للجنةِ المسابقاتِ عُقد في مقرّ الاتحاد للتباحثِ حول مُباراة فريقي كربلاء والناصرية ضمن دوري الدرجةِ الأولى”.وبين ان “الاجتماع حضره رئيس لجنةِ المُسابقات حيدر عوفي، وأعضاء […]

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