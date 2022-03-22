2022/03/22 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىفي زواية ضيقة في الحافة الشرقية لبحيرة حمرين يقع منخفض يطلق عليها الاهالي بالعنكور وهي ضمن حدود البحيرة والتي غمرتها المياه لاكثر من 40 سنة لكنها مع انحسار البحيرة وجفافها القاس بدات تظهر يوما بعد اخر لتشكل اخر بقايا لؤلؤة حمرين وهي تسمية يحب الكثيرين ان يطلقها على البحيرة.فيصل هادي وهو عراقي مغترب منذ اكثر من 40 سنة قال في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "جاء من اوروبا قبل ايام من اجل زياره اقاربه في بغداد وحمرين بعد غياب دام عقود"، لافتا الى انه "تفاجئ بما حل بالبحيرة وكيف انحسرت مياهه بشكل غير مسبوق".

واضاف انه" قطع مسافة بين 6 دول في طريقه من اوروبا الى ديالى ومنها الى حمرين ليرى بقايا البحيرة في منطقة العنكور" مشيرا الى "العشرات من عشاقها يأملون بزيارته ولو لمرة لانها ترسم ذكريات الطفولة والصبا والشباب قبل الاغتراب".

اما جاسم الجبوري فقد اشار الى ان "عنكور استقطبت العشرات من عشاق حمرين والبعض من الصياديين عمدوا الى نقل قواربهم رغم المشقة من اجل الاستماع بالاجواء واجراء بعض الجولات فيما ما تبقى من مساحة البحيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العنكور آخر بقايا "لؤلؤة حمرين" يستقطب عشاقها.. احدهما قطع 6 دول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العنكور آخر بقايا "لؤلؤة حمرين" يستقطب عشاقها.. احدهما قطع 6 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).