بالصور.. العنكور آخر بقايا

واضاف انه" قطع مسافة بين 6 دول في طريقه من اوروبا الى ديالى ومنها الى حمرين ليرى بقايا البحيرة في منطقة العنكور" مشيرا الى "العشرات من عشاقها يأملون بزيارته ولو لمرة لانها ترسم ذكريات الطفولة والصبا والشباب قبل الاغتراب".
اما جاسم الجبوري فقد اشار الى ان "عنكور استقطبت العشرات من عشاق حمرين والبعض من الصياديين عمدوا الى نقل قواربهم رغم المشقة من اجل الاستماع بالاجواء واجراء بعض الجولات فيما ما تبقى من مساحة البحيرة".
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