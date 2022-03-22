اعتقال 22 شخصاً بمشاجرة عشائرية في ميسان

2022/03/22 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، تمكنها من اعتقال 22 شخصاً بمشاجرة عشائرية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة مشتركة من قسم شرطة القلعة وفوج المهمات الخاصة وسرية سوات وفوج طوارئ ميسان الخامس واللواء الثاني للجيش العراقي نفذت واجباً أمنياً تمكنت من خلاله من فض مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء العشيرة الواحدة".

وأوضحت أن "القوة ضربت طوق امني واجرت التفتيش للمنازل والبساتين المحيطة بهم وعلى اثرها تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين المتسببين بالمشاجرة والبالغ عددهم (22)".

وأضافت أن "المشاجرة لم تكن فيها خسائر مادية اوبشرية"، موضحة إنه "تمت احالة المتهمين لمراكز الاحتجاز بغية احالتهم للقضاء".

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