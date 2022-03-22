خمسة قتلى و19 جريحا بضربة روسية قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا

2022/03/22 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

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استهدف هجوم روسي بالمدفعية والقصف الجوي مدينة محاذية لدونيتسك في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن خمسة قتلى و19 جريحًا، على وفق ما أفادت مسؤولة بشؤون حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني.

وحذرت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من نصف مليون لاجئ أوكراني قد يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الصراع بينهم حوالي 30 ألفا قد يعانون من اضطرابات نفسية حادة، كما وتحقق الصحة العالمية بتقارير عن هجمات استهدفت الرعاية الصحية في أوكرانيا، تسببت بمقتل 15 شخصا وإصابة 37 آخرين .

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