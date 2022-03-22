بالفيديو.. فرق الدفاع تسيطر على حريق مخازن الكلية من دون اصابات

2022/03/22 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشب حريق ،اليوم االثلاثاء، في جامعة التراث بمنطقة المنصور وسط العاصمة بغداد.

واكد مراسل التغيير ان حريقا نشب في بناية المخازن الخاصة بالمختبرات والقاعات المدرجة والأجهزة الكهربائية، التي تقدر بمبالغ كبيرة جدا.

وأضاف المراسل ان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق من دون أي إصابة بشرية تذكر.

حريق كبير يلتهم مبنى جامعة التراث ببغداد#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/HnoBjeZWJA

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 22, 2022

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