2022/03/22 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي عبيد شلغم، اليوم الثلاثاء، عن وصول بعثة جامعة هايدلبرغ إلى محافظة نينوى والمباشرة بأعمال التنقيب تحت جامع النبي يونس (ع) في القصر العسكري للملك الآشوري اسرحدون.وذكر بيان لوزارة الثقافة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ناقش مفتش آثار وتراث محافظة نينوى خير الدين أحمد ناصر خطة […]

ظهرت المقالة نينوى..



وصول بعثة جامعة هايدلبرغ الألمانية إلى تل النبي يونس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. وصول بعثة جامعة هايدلبرغ الألمانية إلى تل النبي يونس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. وصول بعثة جامعة هايدلبرغ الألمانية إلى تل النبي يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).